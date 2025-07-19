В Ростовской области запустили экстренную связь с ЖКХ через приложение

Жители многоквартирных домов Ростовской области получили возможность оперативно связываться с аварийно-диспетчерскими службами через новую функцию мобильного приложения «Госуслуги.Дом». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Благодаря интеграции с ГИС «ЖКХ» в приложении теперь отображается официальный телефон диспетчерской службы управляющей организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Для связи с диспетчерами нужно перейти на главный экран приложения и нажать кнопку «Авария». Система подскажет, в каких ситуациях следует обращаться в службу — при прорыве трубы, отключении электричества или запахе газа. Номер телефона показывается в нижней части экрана, звонок совершается одним нажатием кнопки»,— поясняют в ведомстве.

При отсутствии номера пользователь может подать заявку в управляющую организацию. Специалисты рекомендуют заранее проверять наличие контакта в приложении.

В следующих обновлениях планируют добавить контакты аварийных служб ресурсоснабжающих организаций и возможность указывать разные телефоны для различных ситуаций — например, для службы обслуживания лифтов.

Валентина Любашенко