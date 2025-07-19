Ростов расширит парковочную зону на улицах Восточной и Обороны

В центре Ростова-на-Дону в конце июля откроются 69 новых платных парковочных мест на ул. Восточной и ул. Обороны. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

По информации ведомства, с 21 июля начнут функционировать 32 парковочных места на ул. Восточной между пер. Журавлева и пр. Кировский. Места для автомобилей, которыми управляют инвалиды или перевозят их, разместят возле домов 13 и 7. Остальные парковочные зоны организуют вдоль зданий 13-7.

С 28 июля заработают 37 парковочных мест на ул. Обороны от пр. Буденновский до пер. Братский. Специальные места для транспорта инвалидов предусмотрены у домов 49, 35 и 25. Другие парковочные зоны появятся около зданий 53-49, 43-27, 23-11.

«Жители, проживающие по указанным адресам, смогут получить резидентское разрешение для бесплатной парковки. Для оформления документа необходимо обратиться в сервисный центр ООО «Ростовское парковочное пространство»,— уточили в пресс-службе.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что почти 40 млн руб. заплатили водители за неправильную парковку в Ростове.

Валентина Любашенко