В Ростове за пребывание детей без присмотра у воды составили 15 протоколов

За неделю в Ростове-на-Дону составили 15 протоколов об административных правонарушениях в отношении родителей, дети которых находились без присмотра возле водоемов. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По словам господина Скрябина, с 10 июня в Ростовской области действует запрет на нахождение детей до 16 лет на водоемах без сопровождения родителей или законных представителей. Для контроля соблюдения постановления в городе регулярно проходят профилактические рейды.

«За прошедшую неделю было организовано 68 рейдовых мероприятий во всех районах Ростова-на-Дону. В них приняли участие 122 человека — представители органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, казачества, территориальных общественных самоуправлений, родительской общественности и волонтерских объединений»,—приводятся в сообщении слова главы городской администрации.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростовской области в период купального сезона работают 92 пляжа.

Валентина Любашенко