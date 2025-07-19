На Дону штрафы за игнорирование требований ДПС выросли до 10 тысяч рублей

В Ростовской области с 18 июля действуют увеличенные штрафы за неподчинение требованию сотрудников ДПС остановить автомобиль. Размер санкций вырос в разы — от 7 тыс. руб. до 10 тыс. руб. вместо прежних 500-800 руб. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По информации ведомства, за повторное нарушение водителям грозит штраф 10 тыс. руб. или лишение водительских прав на срок от четырех до шести мес.

Валентина Любашенко