В Ростове минтранс и ГАИ отработают схему движения на Луговой
Министерство транспорта Ростовской области вместе с ГАИ отработают схему движения и установят дорожные знаки на ул. Луговой в Ростове. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
По данным ведомства, ул. Луговая служит ключевой магистралью в объездном маршруте между Ростовским транспортным кольцом и центром города, а также левобережьем.
Многолетняя перегруженность дороги связана со стихийными парковками грузового транспорта, который доставляет зерно и другую сельхозпродукцию для перевалки в портовые терминалы в промышленной зоне на левом берегу Дона.
«Надо поставить знаки, запрещающие остановку, так, чтобы машины заезжали на парковку и не парализовали улицу. Установку знаков надо синхронизировать с открытием парковки и обязательно обеспечить электронную очередь на разгрузку», — поручил врио главы региона Юрий Слюсарь.