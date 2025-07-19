В Ростове минтранс и ГАИ отработают схему движения на Луговой

Министерство транспорта Ростовской области вместе с ГАИ отработают схему движения и установят дорожные знаки на ул. Луговой в Ростове. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным ведомства, ул. Луговая служит ключевой магистралью в объездном маршруте между Ростовским транспортным кольцом и центром города, а также левобережьем.

Многолетняя перегруженность дороги связана со стихийными парковками грузового транспорта, который доставляет зерно и другую сельхозпродукцию для перевалки в портовые терминалы в промышленной зоне на левом берегу Дона.

«Надо поставить знаки, запрещающие остановку, так, чтобы машины заезжали на парковку и не парализовали улицу. Установку знаков надо синхронизировать с открытием парковки и обязательно обеспечить электронную очередь на разгрузку», — поручил врио главы региона Юрий Слюсарь.

Валентина Любашенко