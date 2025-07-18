Главные новости за 18 июля. Кавказ

С начала 2025 года прокуроры в Ставропольском крае выявили 1,2 тыс. нарушений законодательства о здравоохранении.

В Пятигорске местную жительницу заподозрили в неуплате налогов на сумму в 5 млн руб. В отношении фигурантки возбуждено дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в крупном размере». Она может избежать уголовной ответственности, если оплатит задолженность.

После реконструкции аэродромной и аэропортовой инфраструктуры до 4 млн пассажиров в год сможет обслуживать аэропорт Махачкалы (Уйташ). На реализацию проекта выделено 13 млрд руб.

В Черкесске трое местных жителей перевели мошенникам 1,4 млн руб. По факту случившегося следователи возбудили уголовные дела.

Ленинский районный суд Ставрополя поместил под стражу еще трех подозреваемых в деле о мошенничестве на 19,7 млн руб. при проведении всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи «На высоте», один находится под подпиской о невыезде.

Пятигорский городской суд заключил под стражу местную жительницу по подозрению в хищении 9 млрд рублей при выполнении госзаказов. Фигурантка проведет в СИЗО два месяца.