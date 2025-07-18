На Ставрополье арестовали еще трех причастных к мошенничеству на 19 млн рублей

Ленинский районный суд Ставрополя поместил под стражу еще трех подозреваемых в деле о мошенничестве на 19,7 млн руб. при проведении всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи «На высоте», один находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В числе фигурантов оказались две жительницы Москвы и два ставропольца. По версии следствия, фигуранты обеспечили участие и победу московской компании «Сэлма» в электронном аукционе на заключение госконтракта для организации и проведения фестиваля. Разница между реальной стоимостью услуг и фактической превысила 19,7 млн рублей, которые были похищены.

В отношении всех фигурантов возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ» по этому же делу был арестован помощник губернатора края. Чиновник пробудет в СИЗО полтора месяца.

Наталья Белоштейн