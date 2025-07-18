Трое жителей Черкесска отдали мошенникам более 1,4 млн рублей
В Черкесске трое местных жителей перевели мошенникам 1,4 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Неизвестный позвонил 44-летней горожанке в июне 2025 года. Он предложил ей выгодные инвестиции и дополнительный заработок. Злоумышленник убедил потерпевшую оформить кредит. Таким образом она перевела на неизвестный счет 802 тыс. руб. По аналогичной схеме мошенники получили 415 тыс. руб. от 42-летнего местного жителя и еще 211 тыс. руб. — от 25-летнего потерпевшего.
По факту случившегося следователи возбудили уголовные дела.