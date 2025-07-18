В аэропорту Махачкалы увеличат пропускную способность до 4 млн человек

После реконструкции аэродромной и аэропортовой инфраструктуры до 4 млн пассажиров в год сможет обслуживать аэропорт Махачкалы (Уйташ). На реализацию проекта выделено 13 млрд руб. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на данные министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан.

Сейчас на территории аэродромного комплекса идет строительство новой бетонной искусственной взлетной-посадочной полосы протяженностью 3,2 тыс. м и шириной 45 м, проводится расширение перрона с увеличением мест стоянок до 16.

Кроме этого, рабочие продолжают строительство патрульной дороги, очистных сооружений, водосточно-дренажной сети, аварийно-спасательной станции, светосигнального оборудования и прокладка кабелей линии связи. Техническая готовность проекта составляет 42%.

В ведомстве отметили, что за 6 месяцев 2025 года аэропорт обслужил 1,2 млн человек, по итогам 2024 года – 2,9 млн пассажиров.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в работы аэропорту Уйташ в Махачкале планируют завершить в 2026–2027 годах.

Наталья Белоштейн