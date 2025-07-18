Жительницу Пятигорска заподозрили в неуплате налогов на 5 млн рублей

В Пятигорске местную жительницу заподозрили в неуплате налогов на сумму в 5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием установлено, что в 2023 году горожанка продала 29 земельных участков в Краснодарском крае на общую сумму более 40 миллионов рублей. Учитывая то, что фигурантка владела имуществом менее пяти лет, возникла обязанность в уплате налога на доходы физических лиц.

Чтобы не платить налоги подогреваема предпочла не подавать в налоговую инспекцию декларацию по НДФЛ за 2023 год. Таким образом ее задолженность по налогам составиля пять млн руб.

В отношении фигурантки возбуждено дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в крупном размере». Она может избежать уголовной ответственности, если оплатит задолженность.

Наталья Белоштейн