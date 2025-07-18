Главные новости за 18 июля. Ростов-на-Дону и область
Виктория Мамелко — судья пятого квалификационного класса Ленинского районного суда Ростова, уволена
из-за дисциплинарного проступка.
Гидрометцентр России спрогнозировал спад жары Ростовской области в предстоящие выходные 19 и 20 июля. Синоптики не исключают кратковременные грозовые дожди в ночь на субботу.
Темп ввода жилья в столице региона опережает общероссийский уровень. Ростов-на-Дону занимает шестое место по объему строительства среди городов РФ, Ростовская область – восьмое место. Около 6% готового жилья (четвертое место в РФ) находится в Ростовской области.
В Ростовской области износ общественного транспорта превысил 80%. Износ электротранспорта составил 87%, а автобусов — 81%.
Во второй половине дня 19 июля по югу и востоку Ростовской области ожидается сильная жара +40°С.
Частный инвестор предложил проект решения проблемы стихийных стоянок большегрузов на ул. Луговой в Ростове. Проект предусматривает создание на участке площадью 7,5 га около 400 мест для стоянки. На территории парковки оборудуют душевые кабины, туалеты и пункты для питания.