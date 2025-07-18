На Дону объявили штормовое предупреждение «Сильная жара»

Во второй половине дня 19 июля по югу и востоку Ростовской области ожидается сильная жара +40°С. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

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Спасатели рекомендуют — пить больше воды, надевать головные уборы, сократить до минимума пребывание на солнце.

В ведомстве отметили, что во второй половине дня 18 и 19 июля в Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс), в Ростове-на-Дону — высокая пожароопасность (4 класс).

Валентина Любашенко