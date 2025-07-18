В Ростовской области спрогнозировали спад жары и грозовые дожди

Гидрометцентр России спрогнозировал спад жары Ростовской области в предстоящие выходные 19 и 20 июля. Синоптики не исключают кратковременные грозовые дожди в ночь на субботу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Днем 19 июля днем воздух прогреется до +31...+33 °С, в ночные часы температура воздуха снизится до +22...+24 °С. Все сутки будет преобладать восточный и юго-восточный ветер с порывами до 10 м/с.

В воскресенье, 20 июля, ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +33...+35 °С, ночью — до +25 °С, ветер сохранит свою скорость и направление.

Наталья Белоштейн