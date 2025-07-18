Износ электротранспорта на Дону достиг 87%

В Ростовской области износ общественного транспорта превышает 80%. Об этом сообщила газета «Молот» со ссылкой на замминистра транспорта региона Христофора Ермашова. Износ электротранспорта составил 87%, а автобусов — 81%.

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По словам господина Ермашова, в 2023–2024 годах за счет средств казначейского кредита для 17 муниципальных образований закупили 158 автобусов. На данный момент требуется обновить 257 единиц общественного транспорта, однако средств на их закупку пока нет.

Еще одной проблемой является нерегулируемый тариф, который действует на преимущественном количестве маршрутов.

Мария Хоперская