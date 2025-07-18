Велосипедист сбил ребенка в ярославском парке

В Ярославле полицейские доставили в отдел 22-летнего водителя электровелосипеда, который сбил ребенка в Павловской роще. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее в соцсетях появилась информация о сбитом ребенке в парке. Очевидцы рассказывали, что мужчина скрылся с места происшествия. Ребенка увезли в больницу, а потом отпустили на амбулаторное лечение. По факту случившегося полиция начала проверку.

«В настоящее время полицейскими установлен и доставлен в отдел полиции молодой человек 2003 г.р., который управляя электровелосипедом совершил наезд на пешехода, девочку 2017 г.р. С ним проводится необходимая работа»,— сообщили в УМВД.

По итогам проверки полиция примет решение.

Алла Чижова