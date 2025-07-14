Электричка Сириус — Сухум перевезла 48 тысяч пассажиров за два месяца

Электричка «Диоскурия», курсирующая между курортом Сириус и Сухумом, с момента запуска 1 мая перевезла более 48 тыс. пассажиров. Как сообщила 14 июля пресс-служба РЖД, в мае состав перевез 14,9 тыс. человек, в июне — свыше 24,5 тыс. пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Поезд «Диоскурия» осуществляет ежедневное сообщение, отправляясь дважды в день со станции Имеретинский Курорт в 10:35 и 20:25, а из Сухума — в 5:40 и 16:20. Время в пути по всему маршруту составляет приблизительно три с половиной часа. По данным РЖД, пассажиры передвигаются без задержек на пограничном контроле, так как проверка документов осуществляется во время следования на борту поезда.

Поезд делает остановки на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха и Новый Афон.

В течение ближайших двух лет планируется расширение железнодорожного маршрута. Новый маршрут станет продолжением электрички, запущенной в мае, соединяющей Сириус и Абхазию, и обеспечит связь между аэропортами Сочи и Сухума.

«Ъ-Сочи» писал, что туроператоры сообщают о восстановлении интереса к поездкам в Абхазию после зимнего снижения спроса, вызванного внутренней политической паузой. С апреля направление показывает стабильный рост, достигнув 10% в июне по сравнению с прошлым годом.

Мария Удовик