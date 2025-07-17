Организацию в Сочи оштрафовали на 500 тысяч рублей за коррупцию

Прокуратура Хостинского района Сочи оштрафовала организацию на 500 тыс. руб. за передачу взятки директору муниципального учреждения. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства выяснилось, что в 2023 году руководитель компании, занимающейся сносом аварийных деревьев, передал директору муниципального учреждения незаконное вознаграждение в размере 140 тыс. руб. за общее покровительство при исполнении контракта.

По данному факту прокуратура района возбудила дело по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам рассмотрения дела компании назначили штраф в размере 500 тыс. руб.

Все имущество юридического лица находится под арестом. Уголовное дело в отношении взяткополучателя сейчас рассматривается в суде.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте возбудили уголовное дело против начальника специализированного отделения полиции в аэропорту Сочи и командира отдельного взвода патрульно-постовой службы за получение взятки за бездействие в пользу взяткодателя. Это бездействие заключалось в непресечении административного правонарушения, связанного с недекларированием 30 мобильных телефонов.

Мария Удовик