Главные новости к утру 17 июля

Мужчина и женщина погибли в результате атаки БПЛА на Белгородскую область. Еще шестерых раненых госпитализировали. Об атаках беспилотников в ночь на 17 июля также сообщали власти Москвы, Смоленской, Ленинградской и Воронежской областей.

На российский рынок инфлюенс-маркетинга выходит еще один участник: коммуникационная группа Twiga запускает агентство Noma. В Twiga рассчитывают, что по итогам года оборот компании составит около 1 млрд руб., а само агентство должно завершить полный цикл услуг группы, от аналитики до интеграций.

Паводок продолжает наступать в Оймяконском районе Якутии, в зоне подтопления оказались свыше 1,5 тыс. человек. По информации первого вице-премьера республики Дмитрия Садовникова, эвакуировано уже 110 человек, среди них 39 детей. Также в зоне подтопления низменности в Момском районе.

Глава МИД Латвии Байба Браже призвала президента США Дональда Трампа не откладывать на 50 дней, а незамедлительно ввести санкции против России из-за продолжающихся боевых действий на Украине. «Мы стремимся оказать давление на Россию и ослабить ее способность вести войну. Речь не о российском народе»,— сказала она.

Первый заместитель госсекретаря Майкл Ригас, отвечающий за вопросы управления и ресурсов, предложил ввести пошлины на поставки палладия из России. Так господин Ригас ответил на вопрос сенатора-республиканца от Монтаны Стива Дэйнса о мерах США в связи с предполагаемым «наводнением» рынка палладием из России, что привело к падению цен. Господин Дэйнс отметил, что из-за этого в Монтане, где добывают палладий, уволили около 700 работников.

Президент США Дональд Трамп может ввести импортные пошлины в размере 10-15% на импорт товаров из порядка 150 некрупных стран. «Мы собираемся объявить одну цифру (размер пошлин -—. «Ъ») для оставшихся почти 150 стран. И это будет, вероятно, 10% или 15%. Мы еще не решили»,— сказал президент США.

Администрация США тормозит согласование многомиллиардной сделки по продаже высокотехнологичных чипов Nvidia в ОАЭ, опасаясь, что передовые технологии могут достаться Китаю.