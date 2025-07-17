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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Латвии призвала Трампа немедленно ввести пошлины против РФ

Глава МИД Латвии Байба Браже призвала президента США Дональда Трампа не откладывать на 50 дней, а незамедлительно ввести санкции против России из-за продолжающихся боевых действий на Украине. Об этом она заявила на полях Аспенского форума по безопасности.

По мнению госпожи Браже, санкции заставят Россию сесть за стол переговоров и изменят ситуацию на поле боя. «Мы стремимся оказать давление на Россию и ослабить ее способность вести войну. Речь не о российском народе»,— сказала она (цитата по Politico).

14 июля президент США поставил России ультиматум по прекращению боевых действий на Украине. Если этого не случится, на российский импорт и на товары из стран-партнеров РФ будут наложены 100-процентные пошлины.

Господин Трамп также пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО. В частности, американский президент заявил о планах направить Киеву 17 комплексов Patriot, поставки которых, по его словам, уже начались.

Подробнее — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».

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