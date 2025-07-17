WSJ: США не согласовывают сделку по чипам с ОАЭ, боясь их попадания в Китай

Администрация президента США Дональда Трампа тормозит согласование многомиллиардной сделки по продаже высокотехнологичных чипов Nvidia в ОАЭ, опасаясь, что передовые технологии могут достаться Китаю. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Во время поездки на Ближний Восток в мае Дональд Трамп поддержал поставку микросхем в ОАЭ. Стороны рассчитывали быстро согласовать сделку, и Nvidia была готова начать поставки, но окончательное соглашение до сих пор не достигнуто.

По словам источников газеты, сделка будет согласована только при выполнении ОАЭ новых условий, отвечающих интересам национальной безопасности США. В частности, Вашингтон требует исключить из числа получателей чипов компанию G42, лидирующую в ОАЭ в области разработки искусственного интеллекта.

Такое изменение может вызвать недовольство ОАЭ, добавили в WSJ.