Удержаться на постах

На российский рынок инфлюенс-маркетинга выходит еще один участник: коммуникационная группа Twiga запускает агентство Noma. В Twiga рассчитывают, что по итогам года оборот компании составит около 1 млрд руб., а само агентство должно завершить полный цикл услуг группы, от аналитики до интеграций. Впрочем, участники рынка отмечают, что логичнее было бы расширить компетенции уже существующей структуры — «Апреля» — с учетом текущей нестабильной ситуации на рынке. Речь о новых законах, вступающих в силу в этом году, в их числе полный запрет размещения рекламы на заблокированных в РФ ресурсах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Маркетингово-коммуникационная группа Twiga выпускает на рынок инфлюенс-маркетинга (продвижение через лидеров мнений) новый продукт и запускает новое агентство Noma, сообщил “Ъ” ее представитель. Основная задача новой структуры — обеспечить клиентам компании единое окно решений: «В Noma мы создаем центр компетенций, способный предложить клиентам полный цикл, от аналитики до интеграций в контент, адаптированных под реалии российского рынка».

Для реализации планов компания привлекла дополнительные инвестиции от стратегического партнера, уточнил управляющий директор Twiga Россия Сергей Оганджанян, не назвав его. Топ-менеджер ожидает, что в этом году оборот новой компании составит около 1 млрд руб.

Согласно собственным данным компании, в группу входит более 17 юрлиц, в их числе ООО «Твига Диджитал Перформанс» (агентство цифрового маркетинга), НПЦ «Мединформ» (отвечает за коммуникации в фармакологической индустрии), «Т-16» (производитель видеоконтента разных форматов), «Сенсу» (разработчик и тестировщик программного обеспечения) и др. Основателями группы являются Александр и Карина Оганджанян.

По итогам прошлого года рынок инфлюенс-маркетинга достиг 42 млрд руб., увеличившись на 37% год к году, отмечали в Ассоциации блогеров и агентств (АБА). Основная причина роста — развитие отечественных видеоплатформ, которые после начала проблем с работой YouTube в России значительно увеличили аудиторию, в том числе через авторов контента. Согласно прогнозу платформы eLama, в этом году объем сегмента может вырасти на 25–30%, до 55–57 млрд руб. Так, основными точками роста станут увеличение числа брендов и переключение рекламных бюджетов на локальные платформы.

42 миллиарда рублей составил по итогам 2024 года рынок инфлюенс-маркетинга, по данным Ассоциации блогеров и агентств.

Сам рынок инфлюенс-маркетинга действительно стал достаточно популярен, особенно с учетом общей нехватки инвентаря на рынке, подтверждает гендиректор Jami Lup Юлия Долгова, «любое полносервисное агентство сейчас или вступает в стратегическое партнерство, или выкупает или создает новое агентство данного направления, чтобы дополнять свои форматы медиапродвижения». При этом с запретом размещения рекламы на заблокированных платформах (соответствующий закон был принят в марте этого года, вступает в силу с 1 сентября) блогерам действительно станет сложнее обеспечивать рекламодателям необходимые охваты «по рыночной цене», уточняет она. По словам госпожи Долговой, новые площадки пока не дают схожих и стабильных охватов, а производство контента не стало дешевле.

В АБА приветствуют выход на рынок нового участника.

В российских социальных сетях все еще много авторов, которые работают самостоятельно, то есть без закрепления к тому или иному агентству, отмечает исполнительный директор ассоциации Тимур Ахмедов. «Однако оценка в 1 млрд оборота до конца года выглядят, конечно, очень амбициозно даже с учетом того, что рынок диджитал растет быстрее инфляции, а рынок IM — одно из самых быстрорастущих направлений»,— говорит он.

В 2023 году Twiga закрыла сделку по покупке 60% в агентстве «Апрель» (см. “Ъ” от 15 мая 2023 года), за счет которого она планировала увеличить объем выручки до 1 млрд руб. в сегменте PR-SMM к 2024 году, напоминает Юлия Долгова. «С учетом текущей нестабильной ситуации в приобретенном активе и на рынке в целом видится более логичным концентрация на уже существующем агентстве, нежели создание нового»,— считает она. В Digital Church и Perfluence не ответили на запрос “Ъ”.

Юлия Юрасова