В зоне подтопления в Якутии оказались более 1,5 тысяч человек

Паводок продолжает наступать в Оймяконском районе Якутии, в зоне подтопления оказались свыше 1,5 тыс. человек. По информации первого вице-премьера республики Дмитрия Садовникова, эвакуировано уже 110 человек, среди них 39 детей. Также в зоне подтопления низменности в Момском районе.

По данным оперативного штаба республики, в Оймяконском районе зафиксировано подтопление 347 дворовых территорий в пяти населенных пунктах, 93 жилых домов и одной школы.

17 июля в пострадавшие от поднятия уровня воды районы вылетела рабочая группа правительства Якутии, а также специалисты органов исполнительной власти. Они оценят нанесенный стихией ущерб, организуют восстановительные работы и окажут необходимую адресную помощь местным жителям.

По информации МЧС, для оказания помощи населению задействованы свыше 200 специалистов, 59 единиц техники различных ведомств и организаций. В селе Оймякон спасателями производится адресная помощь населению по вывозке и переноске материального имущества, отгон домашнего скота и транспортировка. В пунктах временного размещения находятся 33 человека, из них 16 детей. Остальные разместились у родственников и знакомых. Доставлена гуманитарная помощь для жителей района.

«Сегодня будет совершен еще один рейс по доставке гумпомощи, и после произведем вывоз детей авиацией МЧС России»,— сообщил замначальника ГУ МЧС по Якутии Александр Никифоров.

Николай Борисов, Якутск