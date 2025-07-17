США могут рассмотреть введение пошлин на российский палладий

Первый заместитель госсекретаря Майкл Ригас, отвечающий за вопросы управления и ресурсов, предложил ввести пошлины на поставки палладия из России. Об этом он рассказал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Так Майкл Ригас ответил на вопрос сенатора-республиканца от Монтаны Стива Дэйнса о мерах США в связи с предполагаемым «наводнением» рынка палладием из России, что привело к падению цен. Господин Дэйнс отметил, что из-за этого в Монтане, где добывают палладий, уволили около 700 работников.

«Похоже, что этот вопрос может быть связан с национальной безопасностью и требовать введения пошлин на важнейшие полезные ископаемые»,— сказал господин Ригас (цитата по ТАСС).

Однако господин Ригас отметил, что заявления о введении пошлин в администрации США уполномочены делать другие сотрудники.

Россия поставляет в США удобрения, урановое сырье и палладий, который используется в производстве автомобильных катализаторов, в электронной и химической промышленности, а также в других отраслях.