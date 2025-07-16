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Главные новости за 16 июля. Воронеж, Орел, Тамбов, Белгород

С замминистра строительства Воронежской области проводят следственные действия

Главу орловского Мценска уволили в связи с утратой доверия

Известному воронежскому ресторатору дали реальный срок за отмывание 12 млрд

Атакованный БПЛА дом в Воронеже собираются восстановить до середины августа

Котельную в тамбовском Строителе построит московская компания за 316 млн

Главам приграничных сел в Белгородской области закупили электросамокаты

ВККС согласовала уголовное дело против воронежской судьи