Главные новости за 16 июля. Воронеж, Орел, Тамбов, Белгород
С замминистра строительства Воронежской области проводят следственные действия
Главу орловского Мценска уволили в связи с утратой доверия
Известному воронежскому ресторатору дали реальный срок за отмывание 12 млрд
Атакованный БПЛА дом в Воронеже собираются восстановить до середины августа
Котельную в тамбовском Строителе построит московская компания за 316 млн
Главам приграничных сел в Белгородской области закупили электросамокаты
ВККС согласовала уголовное дело против воронежской судьи