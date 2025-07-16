Главу орловского Мценска уволили в связи с утратой доверия

Мценский районный суд Орловской области досрочно прекратил полномочия главы города Николая Кочетаева в связи с утратой доверия. Он работал в этом статусе с 2022 года. Основанием стал иск прокуратуры, которая потребовала признать незаконным бездействие главы Мценска (третий по размеру город Орловской области с населением 36 тыс. человек) по урегулированию конфликта интересов и установить факт его наличия. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: со страницы Николая Кочетаева во «Вконтакте» Фото: со страницы Николая Кочетаева во «Вконтакте»

В надзорном ведомстве установили, что в пользовании Николая Кочетаева находился автомобиль Genesis GV80, на котором он передвигался в том числе в рабочее время. Машина была приобретена в марте 2024 года по договору лизинга ООО «Стандарт», руководителем которого является супруга господина Кочетаева. Лизинговые платежи оплачивало это же общество. В мае 2024 года автомобиль был передан главе города в безвозмездное пользование по договору, заключенному между «Стандартом» и самим Кочетаевым.

Кроме того, ООО «Стандарт» управляет многоквартирными домами, в которых находятся муниципальные квартиры. Функции собственника по ним выполняет управление ЖКХ администрации Мценска. Несмотря на жалобы жителей на ненадлежащее содержание домов, проверок со стороны муниципального жилищного контроля в отношении компании не проводилось. При этом ответы на четыре обращения граждан подписывал лично господин Кочетаев.

Прокуратура направляла представление об устранении нарушений Мценскому городскому Совету депутатов, которое было отклонено 18 апреля 2025 года. После этого надзорное ведомство обратилось в суд.

Николай Кочетаев родился в 1977 году во Мценске. Окончил Волгоградскую государственную академию физической культуры. С 1998 по 2014 годы работал руководителем специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. С 2014 года занимал должность гендиректора ООО «Стандарт».

Анна Швечикова