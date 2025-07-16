Котельную в тамбовском Строителе построит московская компания за 316 млн

Московское ООО «Строительные технологии» стало победителем аукциона на строительство котельной в присоединенном к Тамбову поселке Строитель. С компанией заключили контракт по цене в 315,7 млн руб. при начальной в 337,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В торгах участвовал еще один претендент, чье имя не раскрывается. Он предлагал выполнить работы за 317,4 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Строительные технологии» было зарегистрировано в Москве в марте 2015 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Бенефициар и генеральный директор — Максим Тихомиров. Он также руководит столичным АО «РТ-климатические решения» (производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, учредители не раскрываются) и владеет 24% в московском же ООО «Террекс» (разборка и снос зданий). По итогам 2024 года «Строительные технологии» получили выручку в 751 млн руб. и чистую прибыль в 28 млн руб.

Победитель аукциона в течение пяти месяцев должен подготовить территорию для строительства, произвести демонтаж существующей сети теплоснабжения, возвести котельную, провести сети водо-, газо-, тепло- и электроснабжения, а также водоотведения, благоустроить территорию и поставить ограждение.

В 2017 году между тамбовским властями и ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» было заключено концессионное соглашение, в рамках которого компания обязалась построить в Строителе две газовые котельные и модернизировать старые. Планируемый объем инвестиций составлял 151 млн руб., но работы так и не были выполнены. После этого власти расторгли соглашение.

В апреле арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил требования «Компьюлинк инфраструктура ТО» о взыскании с мэрии облцентра 133,2 млн руб. за досрочное расторжение концессии. Городские власти подали жалобу на это решение, 19-й арбитражный апелляционный суд планирует рассмотреть ее 14 августа.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова