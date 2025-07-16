Известному воронежскому ресторатору дали реальный срок за отмывание 12 млрд

Центральный райсуд Воронежа признал 50-летнего местного ресторатора Максима Скоркина виновным в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), осуществлении банковской деятельности без регистрации и лицензии (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), легализации полученных преступным путем денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 1 млн руб. и ограничением свободы на два года. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Скоркин во время одного из заседаний в Воронежском облсуде

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Максим Скоркин во время одного из заседаний в Воронежском облсуде

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Еще 25 соучастников Скоркина осудили за руководство структурным подразделением преступного сообщества (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), участие в нем (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и банковскую деятельность без лицензии (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Им назначили наказания от двух с половиной до 14 лет лишения свободы со штрафами на суммы от 500 до 800 тыс. руб.

Кроме того, конфисковано движимое и недвижимое имущество осужденных, деньги на их банковских счетах.

Как установил суд, Скоркин создал и возглавил преступное сообщество в январе 2010 года. Структурные подразделения располагались не только в Воронежской, но и в Ростовской области. Они представляли собой сеть из не менее чем 57 подконтрольных фиктивных юрлиц. Учредителями и руководителями компаний были члены сообщества или подставные лица, имитирующие предпринимательскую деятельность.

Установлено, что с января 2010 года по июнь 2017-го с расчетных счетов клиентов, нуждающихся в обналичивании, на счета подконтрольных осужденным фирм поступило порядка 12 млрд руб. под видом оплаты товаров и услуг. Общий преступный доход в виде комиссионного вознаграждения составил 338 млн руб.

Кроме того, как установил суд, Скоркин с целью легализации доходов, полученных преступным путем, в 2015–2016 годах перечислил со счетов подконтрольных ему юрлиц 6 млн руб. в качестве оплаты за строительство гостинично-банного комплекса в Семилукском районе. Впоследствии он оформил право собственности на этот объект.

Максим Скоркин известен как соучредитель воронежских заведений MesTo, «Время Че» и ночного клуба Diablo.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова