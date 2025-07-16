Участники погромов в аэропорту Махачкалы осуждены на 14-15 лет

Ставропольский краевой суд приговорил семерых жителей Дагестана к лишению свободы сроком от 14 до 15 лет за участие в массовых беспорядках в аэропорту Уйташ в октябре 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Микаил Разаков, Джамал Ибавов, Башир Магомедов, Ильяс Насуев, Камил Ибрагимхалилов, Руслан Муртазалиев и Арслан Магомедов признаны виновными по трем статьям УК РФ. Им инкриминируют участие в массовых беспорядках с применением насилия, нарушение транспортной безопасности и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

События произошли 29 октября 2023 года в аэропорту Уйташ. Осужденные на почве национальной и религиозной неприязни к гражданам Израиля устроили погромы, отказываясь выполнять требования правоохранителей.

Беспорядки привели к серьезным последствиям. Ущерб имуществу аэропорта составил более 24 миллионов рублей. Нарушения транспортной и авиационной безопасности полностью заблокировали работу воздушной гавани, вызвали задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление самолетов в другие аэропорты.

Пострадали 30 представителей власти, 23 из них получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Все осужденные отбудут первые три года в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно каждому назначено ограничение свободы на два года.

Тат Гаспарян