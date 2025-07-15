Главные новости за 15 июля. Кавказ

Ставропольский краевой клинический перинатальный центр получил более 233 млн рублей для приобретения 215 единиц медицинского оборудования.

В Северной Осетии продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В 2025 году будут обновлены 72 МКД. В перечне работ – реконструкция кровли, установка приборов учета, замена инженерных сетей. Специалисты приводят в порядок фасады зданий и меняют лифты, до 2030 года запланирована установка 496 подъемников.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил главам крупных городов региона установить искусственные неровности для ограничения скорости движения самокатов в местах, опасных для пешеходов. «Чтобы не повторялись трагические происшествия с самокатами, будем принимать меры уже сейчас», — заявил губернатор.

В Кабардино-Балкарии в 2025 году высажено 100 га лесообразующих молодых деревьев. Еще 17 га планируют высадить осенью.

В ключевые сектора экономики Карачаево-Черкесии с начала привлечено 47 млрд руб. внебюджетных инвестиций и создано более 2 тыс. рабочих мест. Планируется, что в 2030 году турпоток в республику может достигнуть 4 млн человек, то есть удвоиться с показателями 2024 года, когда в регионе отдохнули 2,25 млн туристов.

Росимущество получило в собственность две компании, ранее принадлежавшие семье бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 11 июля 2025 года.