В КБР высажено 100 гектаров лесов в 2025 году

В Кабардино-Балкарии в 2025 году высажено 100 га лесообразующих молодых деревьев. Еще 17 га планируют высадить осенью. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава республики Казбек Коков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Весь посадочный материал выращен подведомственным Минприроды КБР питомником «Каббалклесопитомник», который является основным поставщиком саженцев в регионе.

Уход за лесными культурами в 2025 году пройдет на площади порядка 1,6 тыс. га. Сейчас выполнена треть запланированных работ.

На высадку лесов и уход за ними из федерального бюджета было выделено более 9 млн руб.

Наталья Белоштейн