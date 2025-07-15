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В КБР высажено 100 гектаров лесов в 2025 году

В Кабардино-Балкарии в 2025 году высажено 100 га лесообразующих молодых деревьев. Еще 17 га планируют высадить осенью. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава республики Казбек Коков.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Весь посадочный материал выращен подведомственным Минприроды КБР питомником «Каббалклесопитомник», который является основным поставщиком саженцев в регионе.

Уход за лесными культурами в 2025 году пройдет на площади порядка 1,6 тыс. га. Сейчас выполнена треть запланированных работ.

На высадку лесов и уход за ними из федерального бюджета было выделено более 9 млн руб.

Наталья Белоштейн

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