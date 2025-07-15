В экономику КЧР вложили 47 млрд рублей внебюджетных инвестиций

В ключевые сектора экономики Карачаево-Черкесии с начала привлечено 47 млрд руб. внебюджетных инвестиций и создано более 2 тыс. рабочих мест. Об этом по итогам встречи главы республики Рашида Темрезова с вице-премьером РФ Александром Новаком сообщает Telegram-канал правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Уточняется, что валовый региональный продукт по итогам предыдущего года вырос на 3,6%, а объем инвестиций в основной капитал увеличился на 2,7%. Кроме того, для повышения туристической привлекательности курорта «Архыз» в регионе до конца 2028 года построят новый аэропорт.

Планируется, что в 2030 году турпоток в республику может достигнуть 4 млн человек, то есть удвоиться с показателями 2024 года, когда в регионе отдохнули 2,25 млн туристов.

Чиновники также обсудили повышение энергомощностей для обеспечения будущей воздушной гавани, а также модернизацию систем водоснабжения.

Константин Соловьев