Владимиров поручил ограничить скорость самокатов в Ставропольском крае

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил главам крупных городов региона установить искусственные неровности для ограничения скорости движения самокатов в местах, опасных для пешеходов. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Чтобы не повторялись трагические происшествия с самокатами, будем принимать меры уже сейчас», — заявил губернатор.

Решения по безопасности внедрят до завершения разработки краевого закона о средствах индивидуальной мобильности. Муниципальным руководителям необходимо определить зоны повышенной опасности и установить там специальные препятствия для снижения скорости.

Владимир Владимиров подчеркнул важность соблюдения принципов доступной среды и учёта потребностей маломобильных граждан при реализации мер безопасности.

В конце июня губернатор Ставрополья предложил запретить самокаты после смертельного ДТП. Пожилой мужчина скончался в больнице после того, как 25 июня его сбил подросток на самокате, движущийся по тротуару на высокой скорости в Ставрополе.

Тат Гаспарян