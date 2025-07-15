В Северной Осетии обновят 72 многоэтажки в 2025 году

В Северной Осетии продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В 2025 году будут обновлены 72 МКД. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В перечне работ – реконструкция кровли, установка приборов учета, замена инженерных сетей. Специалисты приводят в порядок фасады зданий и меняют лифты, до 2030 года запланирована установка 496 подъемников»,– приводятся в сообщении слова господина Меняйло.

Согласно информации, программа капремонта многоквартирных домов рассчитана до 2038 года, в нее входит 2,6 тыс. домов. Сроки и перечень планируемых работ опубликованы на сайте регионального Фонда капитального ремонта.

Валентина Любашенко