Продажи туров в Абхазию выросли на 10% в июне

Туроператоры сообщают о восстановлении интереса к поездкам в Абхазию после зимнего снижения спроса, вызванного внутренней политической паузой. С апреля направление показывает стабильный рост, достигнув 10% в июне по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Продажи туров упали в январе и феврале, но в марте стабилизировались, а с апреля начался рост. За первые пять месяцев наблюдается увеличение на 2%, хотя зимние потери еще не компенсированы. В целом по году ожидается прирост около 8%.

Компания «Мультитур» отмечает рост спроса на июль-август до 15%, в июне зафиксировано увеличение на 5%, а май остался на уровне прошлого года.

Туристы все чаще выбирают отели с питанием, смещая свои предпочтения с Анапы на Абхазию. Растет популярность отелей с концепцией «все включено» или хотя бы трехразовым питанием.

По данным компании «Алеан», растет загрузка гостиниц в Пицунде, Гагре, Гудауте, Новом Афоне и Сухуме. На спрос положительно влияют расширение номерного фонда и благоприятная информационная атмосфера.

Семейные отели с услугами «все включено» пользуются высоким спросом. Появились новые объекты, такие как отель «Бухта Мечты» в Гагре и «Ашамта» в Новом Афоне.

Аэропорт Сухума обслуживает около 500–600 пассажиров в день на маломестных Bombardier, но его влияние на общий турпоток ограничено из-за нехватки рейсов и конкуренции с Сочи.

Средний срок продаж составляет 30–40 дней. В пиковые даты июля и августа наблюдается нехватка номеров в популярных гостиницах.

Мария Удовик