Главные новости недели в Нижегородской области к 13 июля

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канатоходец на гала-шоу, посвященном 200-летнему юбилею Нижегородской ярмарки

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Канатоходец на гала-шоу, посвященном 200-летнему юбилею Нижегородской ярмарки

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородская ярмарка попросила отказать в иске компании Luccio Enterprise Ltd, которая намерена взыскать более $6 млн старой задолженности с процентами по векселю. Долг образовался еще 30 лет назад. По мнению представителей ярмарки, сроки оплаты истекли.

Парк имени 1 Мая в Нижнем Новгороде открылся после реконструкции. Инвестиции в первые две очереди благоустройства составили 430 млн руб. На третьем (финальном) этапе в парке отремонтируют ограждения и приведут в порядок пруд.

В Нижегородской области смягчили запрет на работу иностранцев. С 11 июля мигранты могут работать по патентам в сферах водоснабжения и водоотведения, сбора отходов, на складах, в гостиницах и предприятиях общепита.

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Нижегородской областной фармации вернули двухмиллиардный иск к региональному минздраву. НОФ подала заявление из-за задолженности за обеспечение нижегородцев льготными лекарствами. После того, как суд по новым расценкам рассчитал истцу пошлину в размере 10 млн руб., в НОФ решили не судиться.

Бывшим лицеистам Егору Старшинову и Кириллу Смирнову просят смягчить приговор по уголовному делу о фейках об армии. В апреле обоих по заявлению директора школы осудили на два с половиной года за видео, выложенное в Telegram-канал на 25 подписчиков. Защита считает, что наказание чрезмерно жесткое.

Круизный теплоход «Николай Жарков» спустили на воду на заводе «Красное Сормово». Судно названо в честь покойного директора, много лет руководившего предприятием. Выход в эксплуатацию запланирован на весну 2026 года.