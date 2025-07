«Немцовский долг» назвали просроченным

Нижегородская ярмарка попросила отказать в иске компании Luccio Enterprise Ltd с Сейшельских островов, которая намерена взыскать более $ 6 млн по выданному векселю. Долг образовался еще 30 лет назад при губернаторе Борисе Немцове: чтобы расплатиться с Bank of New York, ошибочно перечислившим в регион валютный транш, ярмарка тогда взяла кредит и не смогла его погасить. По мнению представителей ярмарки, истекли как сроки требования оплаты по векселю, так и судебного взыскания. Иностранный истец намерен подготовить свои возражения, а в спор третьим лицом вступила прокуратура Нижегородской области, заинтересовавшаяся переуступкой векселя компаниями из недружественного Кипра.

На ярмарке не признают вексельный долг, считая, что срок его оплаты вышел

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В областном арбитражном суде продолжается спор АО «Нижегородская ярмарка» и зарегистрированной на Сейшельских островах компании Luccio Enterprise Ltd, которая потребовала взыскать $6,163 млн — старой задолженности с процентами по векселю.

Как ранее писал Ъ-Приволжье», история возникновения долга восходит еще к 1995 году, когда на тот момент губернатор Нижегородской области Борис Немцов решил помочь американскому Bank of New York вернуть перечисленный по ошибке крупный валютный транш в банк «Нижегородец». Тот банк обанкротился, деньги пропали, и администрация области по обязательствам «Нижегородца» взяла на Нижегородскую ярмарку $3,5 млн кредита в коммерческом Инкомбанке. Из этих средств ярмарка за банкрота расплатилась с Bank of New York, но сама погасить кредит, взятый под большие проценты, не смогла.

Впоследствии в 2004 году задолженность областного выставочного комплекса по кредиту выкупила кипрская компания Fokker Development Ltd. Оспорить в судах кредитный договор и возникшее право требования заемщику не удалось.

В 2011 году Нижегородская ярмарка отсрочила уплату долга на десять лет, выдав на такой срок киприотам вексель на сумму $4,4 млн. Потом Fokker Development Ltd переуступил право требования долга другой кипрской компании Saricon Holdings Ltd, а та, не получив в начале 2022 года оплаты по своему требованию, в 2023 году за 369 млн руб. продала вексель Luccio Enterprise Ltd. Третий по счету взыскатель и обратился в суд, потребовав сумму долга с процентами.

Представители Нижегородской ярмарки попросили отказать Luccio в иске, ссылаясь на то, что у истца больше нет материального права требовать платеж по векселю, так как сроки этого требования истекли еще в феврале 2023 года. Кроме того, срок исковой давности также истек в январе 2025 года, указал ответчик, отсчитав три года от первого требования, предъявленного предыдущим взыскателем Saricon.

Эту компанию также привлекли к судебному спору — она прислала отзыв о том, что полностью поддерживает иск Luccio по переданному векселю и просила выслать документы на адрес московского адвокатского бюро ЕПАМ, рассмотрев спор без личного участия. Однако представители ярмарки усомнились в подлинности доверенности, выданной компанией Saricon на адвоката, и заявили о процессуальных нарушениях. Судья Светлана Курашкина, проверив и не найдя ее по номеру в реестре нотариальных действий, решила, что пока полномочия представителя Saricon не подтверждены.

Кроме того, в судебный спор по старому долгу вступила прокуратура Нижегородской области — как пояснила ее представитель Ольга Костина, надзор может участвовать, если дело касается отмывания доходов, уклонения от налогов, мнимых сделок или действий недружественных стран.

«В данном деле важным моментом является заключение сделки по передаче векселя между двумя иностранными компаниями, что может быть квалифицировано как действия юрлиц из недружественных России стран», — пояснила она.

Представитель Luccio Игорь Крылов возразил, что Сейшельские острова — дружественное государство и причин для участия прокурора нет, так как рассматривается взыскание денег по векселю, выдачу которого не оспаривает сама Нижегородская ярмарка: никаких криминальных схем и сомнительных сделок в этом споре нет.

Ответчики парировали, что в перечень недружественных входит Кипр как страна регистрации предыдущих держателей векселя, а если при дальнейшем разбирательстве обнаружатся какие-либо нарушения, то сделка может быть признана недействительной.

В результате суд допустил прокуратуру в арбитражное дело и предложил истцу Luccio сформулировать свою позицию по пропущенным срокам, а предыдущему владельцу векселя Saricon — разобраться с доверенностями. В августе состоится основное заседание по резонансному спору на миллионы долларов. В правительстве Нижегородской области пока не комментируют требования резидента Сейшел к областному АО.

Многое мог бы прояснить бывший директор Валерий Барулин, долгие годы возглавлявший Нижегородскую ярмарку, но он трагически погиб в январе 2024 года, провалившись под лед на Волге.

Роман Кряжев