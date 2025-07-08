Парк имени 1 Мая в Нижнем Новгороде открылся после благоустройства

В Нижнем Новгороде после благоустройства открылся парк имени 1 Мая. В 13:00 8 июля обновленное пространство приняло первых гостей.

В 14:00 в парке начнется праздничная программа. Посетителей ждут концерты вокальных и танцевальных ансамблей, игры в шахматы и шашки, творческие мастер-классы, спортивные тренировки, гонки на радиоуправляемых машинках и соревнования по настольным играм. В 21:00 на сцену выйдет группа «5sta Family».

С 9 июля парк будет открыт ежедневно с 6:00 до 23:00.

Как писал «Ъ-Приволжье», благоустройство парка началось в 2024 году. В декабре завершился первый этап. Зимой в парке работал каток, а 9 марта 2025 года пространство снова закрыли и приступили ко второму этапу реконструкции. На него из бюджета выделяли 117 млн руб.

Елена Ковалева