Нижегородской областной фармации вернули двухмиллиардный иск к минздраву

Арбитражный суд вернул госпредприятию «Нижегородская областная фармация» (НОФ) заявление о взыскании 2,24 млрд руб. с областного министерства здравоохранения. После того, как суд по новым расценкам рассчитал истцу пошлину в размере 10 млн руб., в НОФ решили не судиться. По словам директора НОФ Павла Ястребова, это очень большие судебные расходы и им есть куда потратить 10 млн в системе лекарственного обеспечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Иск к минздраву Нижегородской области был обусловлен задолженностью за обеспечение нижегородцев льготными лекарствами по различным госпрограммам. В регионе их отпускают пациентам практически сразу, кроме ряда импортных наименований, с которыми по объективным причинам есть перебои, пояснил Павел Ястребов. В других регионах, по его словам, есть листы ожидания льготных лекарств, например во Владимирской области почти 10 тыс. человек ждут выдачи. В Нижегородской области система работает лучше, но бюджет лишь частично оплачивает это льготное обеспечение по госзакупкам, поэтому накопилась такая задолженность.

Поданное в суд заявление в НОФ назвали «техническим», решение о взыскании задолженности скорее было бы необходимо в качестве аргумента для минфина и казначейства для оплаты имеющейся задолженности. Теперь из-за высоких пошлин госпредприятию придется решать этот вопрос во внесудебном порядке.

Иван Сергеев