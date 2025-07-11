Круизный теплоход «Николай Жарков» спущен на воду в Нижнем Новгороде

На заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде 11 июля спустили на воду круизный теплоход «Николай Жарков», названный в честь покойного директора, много лет руководившего предприятием. Крестной мамой нового судна, разбившей бутылку шампанского о борт, стала Мария Жаркова, внучка судостроителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Круизный теплоход «Николай Жарков»

Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ Круизный теплоход «Николай Жарков»

Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ

Теплоход стал головным судном «река-море» в серии круизных лайнеров проекта 00840 «Карелия». Вице-премьер Денис Мантуров поблагодарил коллектив судостроительного завода и сообщил, что в перспективе трех лет необходимо сдать еще два теплохода в серии.

Три пассажирских судна проекта «Карелия» заказаны компанией «ВодоходЪ». Первое из них заложили в апреле 2023 года и планировали летом 2025 года уже запустить в навигацию. Однако сроки перенесли в связи с задержкой поставки оборудования из-за санкций.

Теперь выход в эксплуатацию первого теплохода запланирован на весну 2026 года. Ожидается, что в следующем году «Николай Жарков» совершит более 20 круизов, в том числе в Черном, Каспийском, Азовском, Белом и Балтийском морях.

Проект судна был разработан конструкторским бюро ОСК «Вымпел», конструкторы учитывали опыт строительства теплохода «Мустай Карим», который больше по размеру. Суда проекта «Карелия» смогут проходить на участках с более узкими и короткими шлюзами, включая Волго-Донской судоходный канал, Волго-Балтийский водный путь и Беломорско-Балтийский канал.

В «Водоходе» сообщили, что теплоход по уровню комфорта будет соответствовать отелю с уровнем сервиса 5*. На лайнере предусмотрен открытый бассейн с теплой водой, солярий под открытым небом, амфитеатр и летний кинотеатр. Стоимость десятидневного тура, например, по маршруту Ростов-на-Дону — Махачкала — Астрахань, на сайте компании предлагается от 485 тыс. руб. за одного человека.

Иван Сергеев