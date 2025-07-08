На благоустройство парка 1 Мая в Нижнем Новгороде потратили 430 млн рублей

Инвестиции в первые две очереди благоустройства парка имени 1 Мая в Канавинском районе Нижнего Новгорода составили 430 млн руб. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флорист поливает клумбы на входной группе парка имени 1 Мая

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Флорист поливает клумбы на входной группе парка имени 1 Мая

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

С 2000 года территория парка находилась в аренде у ООО «Парк им. 1 Мая». В мае 2024 года нижегородское правительство расторгло долгосрочный договор и в июле того же года передало объект в муниципальную собственность.

Концепцию благоустройства разработал областной Институт развития городской среды (ИРГСНО). В декабре 2024 года завершился первый этап работ, зимой в парке работал каток. 9 марта 2025 года пространство снова закрыли и приступили ко второму этапу благоустройства. Первых гостей обновленный парк принял 8 июля 2025 года — на месяц позже, чем планировали после окончания первого этапа.

Из парка вывезли 15 тыс. т мусора, устаревшие аттракционы и самодельные скульптуры из цемента. Рабочие уложили новые дорожки, сохранив трассировку, установили урны и лавочки, отремонтировали входные группы, заменили системы освещения и видеонаблюдения, озеленили территорию.

Содержать парк будут на бюджетные и внебюджетные средства, рассказал руководитель муниципальной Дирекции парков и скверов Александр Чикаев. «Ни одного торгового объекта, который был до этого, на территории парка теперь нет. Мы не приведем сюда тот Шанхай, который был, но доход с новых небольших торговых точек и аттракционов (прокатных машинок и паровозиков) будет уходить на содержание парка»,— отметил он. Окончательной суммы, во сколько будет обходиться содержание парка, пока нет.

Второй этап — не финишный. Третий будет включать ремонт ограждений и благоустройство зоны пруда. Проект еще разрабатывается. Ранее сообщалось, что расчистить пруд и завершить работы на прилегающей территории планируют к 2026 году.

Андрей Репин, Елена Ковалева