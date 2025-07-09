В Нижегородской области смягчили запрет на работу иностранцев

С 11 июля в Нижегородской области смягчат запрет на работу иностранцев, сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена Павла Солодкого. Мигранты смогут работать по патентам в сферах водоснабжения и водоотведения, сбора отходов, на складах, в гостиницах и предприятиях общепита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», правительство Нижегородской области запретило в 2025 году привлекать на работу иностранцев с патентами по 37 видам экономической деятельности. С выходом указа в марте предприниматели были обеспокоены тем, что сотрудников с патентами придется увольнять, а заменить их некем.

«Активнее всего выступали руководители предприятий в сфере общепита. По их мнению, данные статистики о количестве иностранных работников на патенте в их отрасли не отражали реальной ситуации», — рассказали представители бизнес-омбудсмена.

Господин Солодкий пояснил, что иностранцы с патентами вставали на учет в МВД по основному ОКВЭД работодателя, однако иногда трудились в компаниях, которые занимались дополнительными видами деятельности. «Получилось, что “на бумаге” в общепите занято 77 иностранных работников с патентом, а на деле их больше. Важно, что органы власти услышали бизнес, детально рассмотрели реальную, а не статистическую ситуацию в отдельных сферах и приняли оперативное решение, пока запрет еще не вступил в силу», — отметил бизнес-омбудсмен.

Поправки в указ об ограничениях работы иностранцев пока не опубликованы.

Владимир Зубарев