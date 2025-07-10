По лицейскому надзору

В Нижегородском областном суде началось рассмотрение апелляционных жалоб защиты бывших учеников лицея №82 Егора Старшинова и Кирилла Смирнова. В апреле 2025 года обоих по заявлению директора школы осудили на два с половиной года заключения за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных Силах РФ с использованием Telegram-канала на 25 подписчиков. Защита считает, что наказание чрезмерно жесткое, и просит освободить обоих арестованных, которые раскаялись и повинились.

Осужденные по видео-связи из СИЗО сообщили, что умысла на преступление у них не было

Фото: Анастасия Титова

Нижегородский райсуд начал рассматривать апелляционные жалобы защиты бывших учеников 82-го лицея Егора Старшинова и Кирилла Смирнова, осужденных по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации. Эта статья появилась в Уголовном кодексе после начала СВО. По данным суда, в октябре 2023 года Старшинов и Смирнов сняли и выложили в YouTube видеоролик с заведомо ложной информацией о действиях российской армии на Украине. Видео, где учащиеся между собой обсуждают СВО, неизвестные прислали на электронную почту лицея №82. После чего, судя по материалам дела, директор учебного заведения Нина Говорова написала на своих учеников заявление. Тогда оба были еще несовершеннолетние и поэтому их оштрафовали в административном порядке на 30 тыс. руб.

После того, как ребятам исполнилось по 18 лет, в полиции было возбуждено уголовное дело.

Перед вынесением приговора бывшие лицеисты рассказали журналистам, что видеоролик был снят не для популярности, а чтобы поделиться мнением со своими друзьями: ссылку на него отправили в личный Telegram-канал на 25 подписчиков. Проведенная по уголовному делу лингвистическая экспертиза показала, что запись содержит признаки уголовного преступления. В апреле 2025 года Сормовский райсуд приговорил каждого из бывших лицеистов к 2,5 года заключения в колонии общего режима (наказание по вмененной им статье предусматривало лишение свободы на срок от пяти до десяти лет).

В апелляционном суде защита осужденных попросила смягчения приговора, назвав его незаконным, необоснованным и несправедливым в связи с чрезмерной суровостью.

Адвокат Демид Медведев указал, что суд не учел смягчающие обстоятельства в виде явки с повинной Егора Старшинова, написанной в день задержания. Защитник добавил, что Старшинов и Смирнов не получали денег за ролик и не снимали в нем других лиц, а увидели запись не более 25 человек из числа подписчиков Telegram-канала. «Данные обстоятельства указывают на низкую степень общественной опасности и минимальный размер наступивших последствий, так как видеозапись не стала достоянием большой массы людей», — заключил адвокат. Он подчеркнул, что его подзащитный Старшинов искренне раскаялся, в полном объеме признал свою вину и извинился перед учителем и свом классом. Кроме того, он уже понес наказание в виде штрафа и, чтобы загладить вину, сделал пожертвование в фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем».

Защита Кирилла Смирнова также просила учесть, что он раскаялся, признал вину и написал явку с повинной. Адвокат Руслан Сазонов отметил, что предварительной договоренности между учениками не было, все произошло экспромтом, а юноша встал на путь исправления и имеет положительные характеристики. Защита попросила суд учесть все смягчающие обстоятельства и назначить минимальное наказание, не связанное с лишением свободы: штраф или условный срок.

Сторона обвинения попросила оставить приговор в силе, считая его справедливым, а наказание — соответствующим степени общественной опасности совершенного преступления.

На доводы защитников о том, что ролик не набрал много просмотров, представитель прокуратуры Надежда Лимонова ответила, что важны не просмотры, а сам факт размещения видеозаписи в свободном доступе в интернете. Она заявила ходатайство о просмотре видеозаписи с составом преступления. В связи с технической неготовностью зала судья Ирина Митягина отложила судебное заседание.

На следующей неделе должны состояться судебные прения, после которых облсуд вынесет свое решение по обвинительному приговору.

Анастасия Титова