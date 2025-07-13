В Ставрополье начались веерные отключения электричества из-за жары

В Георгиевске и ряде населенных пунктов Георгиевского округа Ставропольского края энергетики приступили к восстановлению электроснабжение, нарушенного из-за перегрева оборудования. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава округа Андрей Зайцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Веерное отключение электроэнергии произошло в Георгиевске, поселках Новом и Нижнезольском, станицах Незлобной и Александрийской, селе Краснокумском»,— говорится в сообщении главы.

Как отметил Андрей Зайцев отключения происходят автоматически — при перегреве оборудования срабатывают тепловые датчики.

Сейчас ремонтные бригады заняты перезапуском подстанций вручную.

Наталья Белоштейн