Главные новости за 12 июля. Ростов-на-Дону и область

На Дону с 14 по 16 июля ожидаются перебои в телерадиовещании. Причина отключений — профилактические или другие плановые работы на станциях.

В январе-июне 2025 года грузооборот порта Ростов-на-Дону составил 5,7 млн т, что почти на 26% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Антону Маркину, возглавлявшему отдел по вопросам трудовой миграции ГУ МВД России, на месяц продлили арест. По решению Ленинского суда он пробудет в СИЗО до 13 августа.

С июля 2025 года все мероприятия на Ростовском ипподроме будут проходить без зрителей в целях безопасности. Это решение принято на заседании оперативного штаба Ростовской области, оно соответствует действующему паспорту безопасности объекта.

В Таганроге для восстановления электроснабжения после аварии на высоковольтных кабельных линиях понадобилось десять дизель-генераторов.