Ростовский ипподром отказался от зрителей из-за угрозы терактов

С июля 2025 года все мероприятия на Ростовском ипподроме будут проходить без зрителей в целях безопасности. Об этом сообщает 161.RU со ссылкой пресс-службу компании-владельца ипподрома «Неометрии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«В связи с напряженной противотеррористической обстановкой все мероприятия на Ростовском ипподроме в период с июля по сентябрь 2025 года будут проходить в закрытом режиме, без доступа зрителей», — говорится в сообщении компании.

В «Неометрии» добавили, что это решение принято на заседании оперативного штаба Ростовской области и оно соответствует действующему паспорту безопасности объекта.

Наталья Белоштейн