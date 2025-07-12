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Начальнику отдела миграции донского главка продлили арест до августа

Антону Маркину, возглавлявшему отдел по вопросам трудовой миграции ГУ МВД России, на месяц продлили арест. По решению Ленинского суда в СИЗО он пробудет до 13 августа. Об этом сообщает Privet-Rostov.ru. Экс-полицейского подозревают в превышении должностных полномочий.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Маркин стал фигурантом дела о незаконной миграции, в котором главным фигурантом является его начальник Александр Мельников.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в деле фигурируют несколько правоохранителей. По версии следствия, подозреваемые несмотря на отсутствие у 18 иностранцев сертификатов о владении русским языком, знания истории и законодательства России дали указания подчиненным не аннулировать ранее выданные мигрантам разрешения на работу.

Наталья Белоштейн

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