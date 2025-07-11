Главные новости за 11 июля. Кавказ

На территории Каспийского прибрежного кластера в Дагестане компания «Сфера Групп» приступит к первому этапу развития курортной зоны — реализует девять проектов на 2 тыс. гостиничных номеров.

Сотрудники Следственного управления СК России по Республике Дагестан провели обыски в администрации Махачкалы, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Махачкалы» и МКУ «Управление по жилищным вопросам». Изъяты документы и предметы, представляющие интерес для следствия.

В Ставропольском крае с января по май 2025 года произвели 21,7 тыс. т макаронных изделий, что на 8,6% выше показателя аналогичного периода 2024 года.

Пострадавшему при нападении в Нальчике сотруднику Госавтоинспекции Кабардино-Балкарии выплатят материальную помощь в размере 500 тыс. руб.

В этом году в Кабардино-Балкарии количество субъектов малого и среднего предпринимательства в социальной сфере выросло до 24. Это в 1,5 раза больше, чем три года назад.

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея приостановило на пять суток деятельность двух индивидуальных предпринимателей, которые работали под брендом сети «Яппи» в Майкопе. Поводом для этого стало отравление 32 человек, в том числе семи детей морепродуктами.