Производство макарон в Ставрополье выросло на 8,6%

В Ставропольском крае с января по май 2025 года произвели 21,7 тыс. т макаронных изделий, что на 8,6% выше показателя аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на министерство экономического развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

На территории края макаронные изделия изготавливают 14 предприятий. Наиболее крупные из них — ИП Пащенко И.В. («Корона Ставрополья»), ИП Матвеев Е.В. («Петровские Нивы») и ЗАО «Байсад». При этом экспорт товара осуществляется в 13 стран мира, наибольший объем отправляется в Армению, Грузию и Туркменистан.

Константин Соловьев