Социальное предпринимательство в Кабардино-Балкарии показало рост в 50%

В Кабардино-Балкарии количество субъектов малого и среднего предпринимательства в социальной сфере выросло до 24, что на 50% больше показателя трехлетней давности. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уточняется, что большая часть социальных МСП работает в сферах образования, здравоохранения и спорта.

Социальное предпринимательство как отдельный вид деятельности закрепили в российском законодательстве в 2019 году. Такой бизнес направлен на достижение общественно полезных целей и содействие в решении социальных проблем граждан и общества.

Константин Соловьев