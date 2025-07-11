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В Майкопе временно закрыты два кафе из-за массового отравления морепродуктами

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея приостановило на пять суток деятельность двух индивидуальных предпринимателей, которые работали под брендом сети «Яппи» в Майкопе. Поводом для этого стало отравление 32 человек, в том числе семи детей, морепродуктами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Выявлены многочисленные грубые нарушения требований санитарного законодательства. Составлен протокол об административном правонарушении, в связи с чем деятельность организаций временно приостановлена на срок пять суток», — говорится сообщении ведомства.

Материалы дела переданы в суд для решения вопроса о приостановке их деятельности на более длительный срок. Слушание дела назначено на 14 июля.

Наталья Белоштейн

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